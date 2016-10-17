17:30 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Четыре болельщика получили аресты на трое суток за погром в Воронеже

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Центральный районный суд Воронежа рассмотрел дела десяти футбольных фанатов, задержанных полицией за драку на матче ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" (2:1), сообщает ТАСС со ссылкой на помощника председателя Центрального райсуда города Оксану Разинькову.

 
Болельщики "Динамо".Погром в Воронеже: как это было

Четверо получили трое суток ареста по статье "Мелкое хулиганство, уничтожение или повреждение чужого имущества". Еще трое - оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый по статье "Нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований". 

В отношении трех москвичей материалы переданы для рассмотрения по их месту жительства. 

 Во втором тайме между болельщиками вспыхнула массовая драка с применением вырванных кресел. Игра была остановлена на 10 минут, а успокоить трибуны удалось только благодаря вмешательству ОМОНа. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3711209

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