Четыре болельщика получили аресты на трое суток за погром в Воронеже

Центральный районный суд Воронежа рассмотрел дела десяти футбольных фанатов, задержанных полицией за драку на матче ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" (2:1), сообщает ТАСС со ссылкой на помощника председателя Центрального райсуда города Оксану Разинькову.

Четверо получили трое суток ареста по статье "Мелкое хулиганство, уничтожение или повреждение чужого имущества". Еще трое - оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый по статье "Нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований".

В отношении трех москвичей материалы переданы для рассмотрения по их месту жительства.

Во втором тайме между болельщиками вспыхнула массовая драка с применением вырванных кресел. Игра была остановлена на 10 минут, а успокоить трибуны удалось только благодаря вмешательству ОМОНа.