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10:14 | Футбол — ФНЛ

Чешский клуб интересуется хавбеком "Волгаря"


Полузащитник "Волгаря" Алексей Сутормин находится в сфере интересов "Виктории", утверждает "Р-Спорт". Ранее 23-летним футболистом интересовался "Ростов", но руководство астраханского клуба ответило на предложение отказом. Также полузащитник летом находился в сфере внимания "Зенита". При этом действующий контракт хавбека рассчитан до конца сезона-2017/18, после чего он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Сутормин провел в составе "Волгаря" 39 матчей, забив девять голов, в текущем чемпионате России хавбек забил пять мячей в 12 встречах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170919/1125961283.html

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