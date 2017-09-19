Чешский клуб интересуется хавбеком "Волгаря"

Полузащитник "Волгаря" Алексей Сутормин находится в сфере интересов "Виктории", утверждает "Р-Спорт". Ранее 23-летним футболистом интересовался "Ростов", но руководство астраханского клуба ответило на предложение отказом. Также полузащитник летом находился в сфере внимания "Зенита". При этом действующий контракт хавбека рассчитан до конца сезона-2017/18, после чего он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Сутормин провел в составе "Волгаря" 39 матчей, забив девять голов, в текущем чемпионате России хавбек забил пять мячей в 12 встречах.