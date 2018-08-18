"Чертаново" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском", "Тамбов" - с "Мордовией"

"Чертаново" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью в 7-м туре ФНЛ. Также ничьей завершилась игра "Тамбова" и "Мордовии". "Факел" обыграл "Химки", а "Балтика" - "Авангард".

Первенство России

ФНЛ

7-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Химки" - 2:0 (0:0)

Голы: Бирюков, 53 (1:0). Кузьмин, 62 (2:0).

"Факел": Кортнев, Осипенко, Божин, Кагермазов, Макарчук (Бабенков, 67), Шогенов (Орлов, 46), Кузьмин, Мануковский, Ломакин (Митасов, 89), Молодцов, Бирюков (Дутов, 81).

"Химки": Кавлинов, Данилкин, Димидко, Мильдзихов, Смирнов, Корян, Петрусев (Белоус, 68), Нетфуллин (Талалай, 70), Яковлев, Портнягин (Мостовой, 56), Алиев (Болов, 56).

Предупреждения: Димидко, 66. Мильдзихов, 87.

Судья: Кукуян (Сочи).

18 августа. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Чертаново" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 2:2 (0:2)

Голы: Казанков, 25 (0:1). Приндета, 28 (0:2). Сарвели, 56 (1:2). Сарвели, 84 (2:2).

"Чертаново": Ломаев, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Ежов, Витюгов (Великородный, 79), Умяров, Колесниченко, Цыпченко (Майрович, 71), Сарвели, Зиньковский (Глушенков, 68).

"СКА-Хабаровск": Генералов, Зайцев, Приндета, Квеквескири, Дедечко, Алейник (Никифоров, 63), Черевко, Кабутов, Казанков, Базелюк (Кабаев, 57), Радченко (Самсонов, 74. Федотов, 86).

Предупреждения: Алейник, 33. Витюгов, 35. Радченко, 64.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

18 августа. Домодедово. Стадион "Авангард".

"Тамбов" - "Мордовия" (Саранск) - 2:2 (1:2)

Голы: Русл.Мухаметшин, 12 (0:1). Мурнин, 23 (1:1). Петров, 39 (1:2). Аппаев, 69 - с пенальти (2:2).

"Тамбов": Вавилин, Рыбин, Горбатюк, Шляков, Мищенко, Чуперка, Килин (Часовских, 72), Кашчелан, Мурнин (Муйива, 58), Себаи (Мамтов, 64), Аппаев.

"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Сухарев, Лебедев, Климов, Киреев (Адаев, 76), Руст.Мухаметшин (Соболев, 87), Петров (Дворецков, 46), Поярков, Обухов (Багаев, 62), Русл.Мухаметшин.

Предупреждения: Петров, 25. Ятченко, 29. Аппаев, 31. Горбатюк, 57. Поярков, 59. Лебедев, 66. Сухарев, 68. Климов, 74.

Судья: Панин (Московская область).

18 августа. Тамбов. Стадион "Спартак".

"Авангард" (Курск) - "Балтика" (Калининград) - 0:2 (0:2)

Голы: Григорьев, 9 (0:1). Дудиев, 24 (0:2).

"Авангард": Чагров, Никитин (Руденко, 84), Багаев, Бурнаш (Дашаев, 86), Гоцук, Акбашев, Земсков (Федчук, 55), Стеклов, Альшин (Синяев, 74), Коробов, Касьян.

"Балтика": Помазан, Тишкин, Плиев, Буйволов, Каленкович (Таказов, 75), Пугин (Радунович, 78), Григорьев, Шаваев (Крючков, 82), Дудиев, Шешуков, Дзаламидзе (Торбинский, 63).

Предупреждение: Каленкович, 31.

Судья: Чебан (Москва).

18 августа. Курск. Стадион "Трудовые резервы".