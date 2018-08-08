"Чертаново" спаслось от поражения в концовке матча с "Армавиром"

"Чертаново" и "Армавир" сыграли вничью (1:1) в матче пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ. Хозяева сравняли счет на последних минутах игры.

На 67-й минуте гостей вывел вперед Аслан Дышеков. До этого москвичи могли выйти вперед, но Владислав Сарвели не реализовал пенальти. Под занавес игры спас хозяев от поражения гол Дмитрия Молчанова.

"Чертаново" с восемью очками занимает восьмое место. У "Армавира" одно очко и 19-е место.

Олимп-Первенство ФНЛ

5-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Армавир" - 1:1 (0:0)

Голы: Дышеков, 67 (0:1). Молчанов, 90+1 (1:1).

Нереализованный пенальти: Сарвели (Чертаново), 59 (вратарь)

"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Колесниченко, Ежов, Умяров, Витюгов, Горшков (Великородный, 87), Майрович (Молчанов, 81), Сарвели (Тюменцев, 90+3).

"Армавир": Руденок, Соловьев, Мирошниченко, Гаджибеков, Суханов (Дышеков, 62), Безлихотнов (Соболь, 47), Поляков (Гурфов, 76), Клопков, Лусикян, Романенко, Веркашанский (Синявский, 65).

Предупреждения: Веркашанский, 27. Безлихотнов, 40. Мирошниченко, 47. Клопков, 58. Суханов, 61.

Судья: Анопа (Благовещенск).

8 августа. Домодедово. Стадион "Авангард".