"Чертаново" разгромило "Тюмень", "Краснодар-2" сыграл вничью с "Сочи"

"Чертаново" разгромило "Тюмень" в матче 9-го тура ОЛИМП - ФНЛ (4:0).
ОЛИМП - ФНЛ
9-й тур
"Чертаново" (Москва) - "Тюмень" - 4:0 (1:0)
Голы: Сарвели, 44 (1:0). Зиньковский, 69 (2:0). Ежов, 81 (3:0). Ежов, 90+1 (4:0).
"Чертаново" (Москва): Ломаев, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Ежов, Глушенков (Колесниченко, 74), Витюгов (Никитенков, 90+1), Горшков, Умяров, Сарвели (Тюменцев, 84), Зиньковский (Майрович, 86).
"Тюмень": Обухов, Столяренко, Васиев, Коваленко, Рябокобыленко (Козлов, 90), Лаук (Карпов, 73), Теленков (Лешонок, 83), Чудин, Парняков, Вотинов, Малоян (Баев, 76).
Предупреждение: Васиев, 85.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
01 сентября. Домодедово. Стадион "Авангард".
В другом матче "Краснодар-2" сыграл вничью с "Сочи" (1:1).
ОЛИМП - ФНЛ
9-й тур
"Сочи" - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:1 (1:0)
Голы: Барсов, 43 (1:0). Окриашвили, 71 - с пенальти (1:1).
"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин, Юрганов, Бурмистров, Померко (Обольский, 90+1), Песегов, Соловьев (Горбунов, 81), Барсов, Саная.
"Краснодар-2" (Краснодар): Сафонов, Назаров (Григорян, 69), Парадин (Рзаев, 79), Голубев, Татаев, Страндберг, Окриашвили, Катрич, Уткин, Онугха, Сергеев.
Предупреждения: Почивалин, 15. Песегов, 27. Окриашвили, 34. Заика, 67. Барсов, 89.
Судья: Чембулатов (Кострома).
01 сентября. Сочи. Стадион "Центральный им. Метревели".