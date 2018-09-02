"Чертаново" подарило Черчесову абонемент на свои матчи

ФК "Чертаново" в своем Твиттере поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. В качестве подарка специалисту клуб решил преподнести VIP-абонемент на все матчи команды.
– Сегодня исполняется 55 лет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову!
Станислав Саламович, поздравляем вас и желаем новых красивых побед с главной национальной командой! – говорится в сообщении ФК "Чертаново". – Дарим VIP-абонемент на все матчи "Чертаново". Нам кажется, вы зря время не потеряете.
Сегодня исполняется 55 лет главному тренеру @TeamRussia Станиславу Черчесову!– ФК "Чертаново" (@FCChertanovo) 2 сентября 2018 г.
Станислав Саламович, поздравляем Вас и желаем новых красивых побед с главной национальной командой @official_rfs!
Дарим VIP-абонемент на все матчи #Чертаново. Нам кажется, Вы зря время не потеряете 😉 pic.twitter.com/fPMnYm49lc