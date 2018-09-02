"Чертаново" подарило Черчесову абонемент на свои матчи

ФК "Чертаново" в своем Твиттере поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. В качестве подарка специалисту клуб решил преподнести VIP-абонемент на все матчи команды.

– Сегодня исполняется 55 лет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову!

Станислав Саламович, поздравляем вас и желаем новых красивых побед с главной национальной командой! – говорится в сообщении ФК "Чертаново". – Дарим VIP-абонемент на все матчи "Чертаново". Нам кажется, вы зря время не потеряете.