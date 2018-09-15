"Чертаново" победило "Сибирь"

"Чертаново" переиграло "Сибирь" в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 2:1. В составе победителей отличились Владимир Бартасевич и Кирилл Колесниченко. За новосибирский клуб забил Шамиль Курбанов.

"Чертаново" идет на шестом месте в турнирной таблице, "Сибирь" - на 17.

Олимп - ФНЛ

11-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1 (0:0)

Голы: Курбанов, 76 (0:1). Бартасевич, 84 (1:1). Колесниченко, 90+1 (2:1).

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Паршиков (Горшков, 78), Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Ежов, Глушенков (Колесниченко, 88), Умяров (Великородный, 76), Витюгов, Сарвели (Майрович, 85), Зиньковский.

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Кушнирук, Макаренко, Аравин, Смирнов, Азаров, Киреенко, Свежов (Тумасян, 84), Галыш (Коржунов, 73), Гладышев (Курбанов, 13), Житнев.

Предупреждения: Свежов, 40. Курбанов, 58. Зиньковский, 73. Макаренко, 74. Ежов, 80.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

15 сентября. Домодедово. Стадион "Авангард".

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