"Чертаново" начнет сезон в ФНЛ на стадионе академии "Спартака"

После победы над "Муромом" (2:0) в последнем домашнем матче первенства ПФЛ в зоне "Запад" директор академии "Чертаново" Николай Ларин рассказал, где команда, выигравшая турнир, намерена принимать соперников в ФНЛ.

- Конечно, хотелось проводить встречи у себя, ведь в Чертаново проживает около 350 тысяч человек, это потенциально наша аудитория, - заметил Ларин. - Нам импонирует английский вариант локального клуба. Скоро начнем работы над возведением новой трибуны, но к началу сезона вряд ли уложимся. Поэтому на старте станем принимать соперников на поле академии "Спартака" в Сокольниках, где играет вторая команда красно-белых. (Вячеслав КОРОТКИН)