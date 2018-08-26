"Чертаново" на выезде победило "Мордовию" и вышло на 7-е место в ФНЛ

"Чертаново" обыграло "Мордовию" в матче 7-го тура первенства России в ФНЛ. Столичный клуб поднялся на седьмое место в таблице, а "Мордовия" идет 12-й.

Первенство России

ФНЛ

8-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Чертаново" (Москва) - 1:2 (0:2)

Голы: Глушенков, 39 (0:1). Зиньковский, 43 (0:2). Обухов, 74 (1:2).

"Мордовия": Кобзев, Сухарев, Климов, Ятченко, Багаев (Лебедев, 46), Руст.Мухаметшин, Киреев (Адаев, 84), Поярков (Орлов, 46), Петров (Дворецков, 46), Русл.Мухаметшин, Обухов.

"Чертаново": Ломаев, Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Ежов (Тюменцев, 90+3), Витюгов, Глушенков (Сарвели, 76), Горшков, Умяров, Цыпченко (Колесниченко, 81), Зиньковский (Великородный, 90+1).

Предупреждения: Багаев, 15. Петров, 19. Ежов, 41. Сухарев, 65. Колесниченко, 87.

Судья: СУХОЙ (Люберцы).

26 августа. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 24326 зрителей.