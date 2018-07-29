"Чертаново" и "Тюмень" одержали победы

"Чертаново" одержало победу над "Балтикой" в 3-м туре ФНЛ - 3:1. В еще одной встрече "Тюмень" обыграла "Армавир" - 1:0.

ФНЛ

3-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Балтика" (Калининград) - 3:1 (0:1)

Голы: Дзаламидзе, 32 (0:1). Зиньковский, 73 - с пенальти (1:1). Сарвели, 80 (2:1). Майрович, 89 (3:1).

"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Паршиков, Солдатенков (Майрович, 33), Редькович, Ежов (Тюменцев, 90+1), Витюгов, Горшков, Умяров, Зиньковский (Молчанов, 90+2), Сарвели (Колесниченко, 87).

"Балтика": Помазан, Буйволов, Плопа, Плиев, Торбинский, Шешуков, Касаев, Дзаламидзе (Тишкин, 57), Пугин (Григорьев, 76), Шаваев (Таказов, 27), Дядюн. Предупреждения: Дядюн, 41. Таказов, 73.

Судья: Чемблатов (Кострома).

29 июля. Домодедово. Стадион "Авангард".

"Тюмень" - "Армавир" - 1:0 (1:0)

Гол: Лаук, 42 (1:0).

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Васиев, Козлов, Коронов (Лешонок, 46), Парняков, Теленков (Рябокобыленко, 85), Чудин, Лаук (Шакуро, 78), Малоян (Глухов, 71), Вотинов.

"Армавир": Руденок, Гаджибеков, Соблиров, Макоев (Соболь, 43), Соловьев, Клопков, Суханов, Поляков (Романенко, 55), Безлихотнов, Гурфов (Дышеков, 75), Мичуренков (Веркашанский, 67).

Предупреждения: Поляков, 39. Мичуренков, 63. Вотинов, 86.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

29 июля. Тюмень. Стадион "Геолог".