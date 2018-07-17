"Чертаново" и "Ротор" сыграли вничью в матче 1-го тура ФНЛ - 1:1. Матч состоялся в Домодедово на стадионе "Авангард".

Чемпионат России

ФНЛ

1-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Ротор" (Волгоград) - 1:1 (0:1)

Голы: Мязин, 20 (0:1). Зиньковский, 51 - с пенальти (1:1).

"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Витюгов (Тюменцев, 88), Горшков (Редькович, 65), Пруцев (Умяров, 32), Ежов, Цыпченко (Глушенков, 70), Сарвели, Зиньковский.

"Ротор": Фильцов, Байрыев, Маляров, Эдиев, Завезен (Султонов, 69), Лобкарев, Друзин, Шарипов, Воробьев (Якуба, 77), Мязин (Абдулавов, 84), Коротаев (Муллин, 87).

Предупреждения: Друзин, 33. Байрыев, 50. Завезен, 54. Эдиев, 71.

Судья: Мешков (Дмитров).

17 июля. Домодедово. Стадион "Авангард"