"Чертаново" и "Луч" сыграли вничью в матче 12-го тура ОЛИМП-ФНЛ (1:1). У москвичей отличился полузащитник Максим Витюгов, а в составе клуба из Владивостока забитым мячом отметился хавбек Давид Дзахов.

Олимп - ФНЛ

12-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Луч" (Владивосток) - 1:1 (0:0)

Голы: Витюгов, 59 (1:0). Дзахов, 74 (1:1).

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков (Горшков, 83), Глушенков (Майрович, 76), Ежов, Умяров, Витюгов, Сарвели (Колесниченко, 82), Зиньковский.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Болевич, Царикаев, Марущак, Степанец, Замалиев (Пономаренко, 90), Калугин (Визнович, 57), Машнев (Дзахов, 61), Носов, Голышев (Хлебородов, 64), Часовских.

Предупреждения: Болевич, 21. Калугин, 24. Замалиев, 35. Царикаев, 41. Котляров, 45+1. Ежов, 55. Горшков, 90+5.

Судья: Васильев (Ижевск).

19 сентября. Домодедово. Стадион "Авангард".

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