Черевченко спас "Балтику" от вылета после 22-матчевой безвыигрышной серии клуба

"Балтика" сумела спастись от вылета из ФНЛ после серьезного зимнего усиления. После двух стартовых побед в сезоне калининградцы под руководством Александра Горбачева, а затем Игоря Захаряка выдали безвыигрышную серию из 22 матчей и ушли на зимний перерыв на предпоследнем месте, имея в активе 17 очков после 24 туров.

Зимой у клуба поменялось руководство - гендиректором стал Тимур Лепсая, а главным тренером - экс-наставник "Локомотива" Игорь Черевченко. Под его руководством "Балтика" набрала 25 очков за 14 игр (в среднем - в два с половиной раза больше, чем предшественники) и спаслась от вылета в заключительном туре.