Черевченко подпишет новый контракт с "Балтикой"

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая сообщил, что Игорь Червеченко остается главным тренером команды. Соглашение со специалистом будет подписано по схеме "1+1". Также Лепсая отметил, что клуб планирует усилить состав.

- С Игорем Червеченко будет подписан контракт по схеме "1+1", - сказал Лепсая. - Остается в клубе и спортивный директор Кирилл Котов.

- У многих футболистов контракты были заключены до конца сезона. Планируете ли продлевать соглашение с Гафаром?

- Понимание есть, но по именам озвучивать не готов. Планируем усилить состав.

- Когда "Балтика" должна переехать на стадион, строящийся к чемпионату мира?

- Конкретных дат нет. Мы ждем этого момента, но от нас ничего не зависит. (Сергей АСТАХОВ)