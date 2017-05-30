Игорь Черевченко подписал новый контракт с "Балтикой", сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения 42-летнего специалиста рассчитан на два года по системе "1+1".

Под руководством Черевченко "Балтика" в весенней части первенства ФНЛ "одержала семь побед в 14 матчах и сумела сохранить прописку в лиге. В мае наставник был признан лучшим тренером ФНЛ по мнению болельщиков.

"Балтика" намерена выйти в премьер-лигу к 2020 году //

Черевченко подпишет новый контракт с "Балтикой" //

Игорь Черевченко: "Задачи "Балтики" на следующий сезон?

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