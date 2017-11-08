Черевченко - о поражении от "Тамбова": "Счет на табло не всегда отражает содержание игры"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после матча 22-го тура ФНЛ "Тамбова" (1:2) посетовал на плохую реализацию имевшихся моментов. Специалист также поздравил соперника с победой.

– К сожалению, счет на табло не всегда отражает содержание игры, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Если в первом тайме была равная игра, то во втором тайме мы не реализовали массу моментов. Реализовывать их футболистов уже не научишь. Думаю, игра понравилась болельщикам. Поздравляю "Тамбов" с победой.

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