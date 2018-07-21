Черчесову не нравится, что его сын выступает за "Балтику"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с воспитанниками калининградских детских спортивных школ.

- Нравится ли вам, что ваш сын перешел в футбольный клуб "Балтика"?", - спросил один из воспитанников.



- Мне - нет. Мне нравится сборная России. Главное, чтобы ему нравилось.



Напомним, что Станислав Черчесов-младший подписал 2-летний контракт с "Балтикой" в июле. Он начал профессиональную карьеру в 2012 году. В Австрии выступал за "Ваккер-2" (2012-13), в России за молодежные команды "Амкара" (2013-14) и "Динамо" (2014-17), а также за "Черноморец" (2017-18).