Черчесов присутствует на матче "Спартак-2" - "Балтика"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 9-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Спартак-2" - "Балтика". Специалист защищал ворота первой команды "Спартака" в бытность футболистом, а также возглавлял его с 2007 по 2008 год. В запас "Балтики" же на игру вошел сын Черчесова - Станислав Черчесов-младший.

Стоит отметить, что ассистент Черчесова Мирослав Ромащенко в эти минуты находится на игре РПЛ ЦСКА - "Урал" в Москве.