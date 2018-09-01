17:38 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Черчесов присутствует на матче "Спартак-2" - "Балтика"

Москва. Стадион "Спартак". Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ присутствует на матче "Спартак-2" - "Балтика". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Москва. Стадион "Спартак". Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ присутствует на матче "Спартак-2" - "Балтика". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 9-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Спартак-2" - "Балтика". Специалист защищал ворота первой команды "Спартака" в бытность футболистом, а также возглавлял его с 2007 по 2008 год. В запас "Балтики" же на игру вошел сын Черчесова - Станислав Черчесов-младший.

Стоит отметить, что ассистент Черчесова Мирослав Ромащенко в эти минуты находится на игре РПЛ ЦСКА - "Урал" в Москве.

ЦСКА - Урал

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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