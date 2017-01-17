Чемпион Европы по мини-футболу стал гендиректором "Шинника"

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Дмитрий Горин назначен гендиректором "Шинника", сообщает ТАСС. Предложение он получил от врио губернатора региона Дмитрия Миронова. По итогам осенней части первенства России в ФНЛ "Шинник" занимает седьмое место в турнирной таблице.

- От главы региона Дмитрия Миронова поступило предложение возглавить "Шинник". Недолго думая, я сразу согласился, - пояснил Горин. - Я знал, какие в клубе проблемы и что делать, чтобы их решить. Первоочередные мои шаги - подготовка команды к сборам, которые пройдут в Турции и на Кипре. В ближайшее время решится вопрос с выбором спонсора клуба.

В бытность футболистом Горин защищал цвета "Дины" и "Спартака". Он стал многократным чемпионом и обладателем Кубка России, стал трехкратным победителем Кубка УЕФА, Межконтинентальный кубок, а в сборной России завоевывал золото и серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира.