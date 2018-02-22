"Чайка" заняла последнее место на Кубке ФНЛ, "Арарат" - 13-й, "Факел" - 12-й

"Тюмень" победила "Чертаново" в матче за 9-е место Кубка ФНЛ. В игре за 11-е место "Факел" одолел "Локомотив-Казанку", "Арарат" оказался сильнее "Мордовии" во встрече за 13-е место. Наконец, последнее место на турнире заняла "Чайка", уступившая в заключительной игре "Краснодару-2".

В финальном матче турнира "Урал" встретится с "Лучом-Энергией". Финал, как и матчи за 3-е, 5-е и 7-е места, состоятся 23 февраля.

Помимо команд ФНЛ, в турнире принимают участие принимают участие клубы ПФЛ, а также один иностранный (латвийская "Рига") и один представитель РФПЛ ("Урал").

Кубок ФНЛ

Матч за 9-е место

"Чертаново" (Москва) - "Тюмень" - 0:1 (0:0)

Гол: Чуканов, 63.

Матч за 11-е место

"Факел" (Воронеж) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Рекиш, 42.

Матч за 13-е место

"Мордовия" (Саранск) - "Арарат" (Москва) - 0:1 (0:1)

Гол: Курзенев, 42.

Удаления: Самошников (А), 31. Квеквескири (А), 93.

Матч за 15-е место

"Чайка" (Песчанокопское) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 0:1 (0:0)

Гол: Рзаев, 75.