Бывший исполнительный директор "Тосно": "Обидно за детей из юношеских команд, которых лишили надежды"

Бывший исполнительный директор "Тосно" Леонид Хоменко заявил, что из-за развала клуба некоторые игроки детско-юношеских команд могу завязать с футболом. Вчера была объявлено о том, что клуба "Тосно" больше не существует из-за финансовых проблем.

– Для тех, кто находился в клубе, было понятно довольно давно, что мы придем именно к этому, – заявил в интервью "Спорт день за днем" Хоменко. – Поэтому сейчас уже злости нет, все переболело и перегорело. Остается лишь сожаление, что те, кто мог сохранить зарекомендовавшую себя команду на самом высоком уровне, не стали этого делать. Причины известны только этим людям. Ну и, кроме того, обидно за детей из наших детско-юношеских команд, которых лишили надежды.

– Вы о клубной вертикали, по которой ребята могли подняться до профессиональной команды?

– Именно. У них был ориентир, теперь его отобрали. Была перспектива. Самые маленькие выводили игроков на матчи премьер-лиги, понимали, что и они через какое-то время тоже смогут играть на "Петровском". Как отреагирует детская психология, я не знаю. Может, кто-то и закончит с футболом. Но мы продолжим участвовать в чемпионате Ленинградской области.

Напомним, в прошлом сезоне команда выиграла Кубок России и заняла 15-е место в РФПЛ.