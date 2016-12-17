Бюттнер договорился с "Динамо" о расторжении контракта

Александр Бурсак, агент защитника "Динамо" Александра Бюттнера, сообщил, что достиг договоренности с клубом о расторжении контракта игрока. После того, как будут улажены последние формальности, 27-летний голландец станет свободным агентом.

Бюттнер перешел в "Динамо" из "Манчестер Юнайтед" в июне 2014 года. Бело-голубые заплатили за этот трансфер 4,4 миллиона фунтов стерлингов. В этом сезоне игрок провел в составе бело-голубых пять матчей.

- У нас есть устное соглашение, - приводит omroepgelderland.nl слова Бурсака. - Думаю, в понедельник контракт уже будет у меня на руках.