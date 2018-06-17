Бюджет "Олимпийца" будет увеличен

Вице-губернатор Нижегородской области, олимпийский чемпион по пятиборью Дмитрий Сватковский сообщил, что бюджет клуба ФНЛ "Олимпиец" будет увеличен после чемпионата мира-2018. "Олимпиец" был создан в 2015 года, в сезоне-2017/18 он занял 12-е место в ФНЛ.

- Бюджет клуба в предыдущем сезоне равнялся где-то около 320 миллионов рублей, он будет увеличиваться в виду того, что мы будем больше продавать билетов, - цитирует ТАСС Сватковского. - То есть доля доходной части клуба будет увеличиваться за счет того, что мы планируем продавать не менее 15-20 тысяч билетов на матч.

Средний возраст игроков - 22-23 года, и у нас очень много нижегородцев играют. Конечно, инфраструктура, которая у них сейчас будет, соответствует мировым требованиям, я уверен, что качество футбола тоже будет расти.

Команда, как мы планируем, должна играть в современный футбол, который требует быстрого принятия решений и высокой техники. У ребят есть потенциал, они растут. Я уверен, появятся новые звездочки.