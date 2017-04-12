Быстрее "Динамо" в премьер-лигу выходил только "Терек"

По итогам 31-го тура "Динамо" гарантировало себе выход в премьер-лигу благодаря ничьей в матче с "Химками" (0:0). Быстрее путевку в российскую элиту удавалось добыть только "Тереку" в сезоне-2004. Грозненцы также гарантировали себе место в двойке сильнейших клубов Первого дивизиона за семь туров до окончания чемпионата, имея при этом в запасе еще два перенесенных матча.

"Балтика" в 1995-м, "Сокол" в 2000-м и "Кубань" в 2010-м решали задачу повышения в классе за шесть туров до окончания чемпионата, "Шинник"-2007, "Ростов"-2008 и "Урал"-2012/13 – за пять. (Кирилл БУРДАКОВ)