Булатов и Кононов обсудили старые спартаковские традиции

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов после разгромной победы над "Сибирью" в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ (3:0) заявил, что общался с новым главным тренером "Спартака" Олегом Кононовым. 52-летний специалист сегодня присутствовал на этой игре.

- Мы общались еще накануне, - приводит слова Булатова официальный сайт "Спартака". - Он рассказал, какой футбол ему хотелось бы видеть. Речь о старых спартаковских традициях, игре в короткий и средний пас, контроле мяча. Некоторые отрезки ему сегодня понравились.

"Спартак-2" занимает 6-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков.

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