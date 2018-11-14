17:01 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Булатов и Кононов обсудили старые спартаковские традиции

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Главный тренер "Спартака-2"  Виктор Булатов после разгромной победы над "Сибирью" в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ (3:0) заявил, что общался с новым главным тренером "Спартака"  Олегом Кононовым. 52-летний специалист сегодня присутствовал на этой игре. 

Мы общались еще накануне, - приводит слова Булатова официальный сайт "Спартака". - Он рассказал, какой футбол ему хотелось бы видеть. Речь о старых спартаковских традициях, игре в короткий и средний пас, контроле мяча. Некоторые отрезки ему сегодня понравились.

"Спартак-2" занимает 6-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков.

Спартак-2 - Сибирь

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-11-14-viktor_bulatov_nekotoryye_otrezki_matcha_kononovu_ponravilis/

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