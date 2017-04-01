Букмекеры не видят фаворита в матче "Зенит-2" – "Спартак-2"

1 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата ФНЛ "Зенит-2" – "Спартак-2". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит-2" – "Спартак-2"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,76 – Н 3,05 – П2 2,44
Трансляция матча "Зенит-2" – "Спартак-2" 1 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит-2" – "Спартак-2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-3, 7 – 11.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
|
19 октября 2015 года
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Чемпионат ФНЛ
|
"Спартак-2" – "Зенит-2"
|
1:2
|
6 мая 2016 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Зенит-2" – "Спартак-2"
|
3:0
|
3 сентября 2016 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Спартак-2" – "Зенит-2"
|
4:1