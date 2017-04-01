11:00 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Зенит-2" – "Спартак-2"

"Зенит-2" – "Спартак-2". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
"Зенит-2" – "Спартак-2". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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1 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата ФНЛ "Зенит-2" – "Спартак-2". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит-2" – "Спартак-2"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,76 – Н 3,05 – П2 2,44

Трансляция матча "Зенит-2" – "Спартак-2" 1 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит-2" – "Спартак-2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-3, 7 – 11.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

19 октября 2015 года

Чемпионат ФНЛ

"Спартак-2" – "Зенит-2"

1:2

6 мая 2016 года

Чемпионат ФНЛ

"Зенит-2" – "Спартак-2"

3:0

3 сентября 2016 года

Чемпионат ФНЛ

"Спартак-2" – "Зенит-2"

4:1
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