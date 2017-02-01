15:47 1 февраля | ФУТБОЛ — ФНЛ

Борис Ротенберг: "Долг "Динамо" никому не мешает"

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Известный российский бизнесмен Борис Ротенберг заявил, что долг "Динамо"​ был пролонгирован, и он никому не мешает. В конце декабря Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" приобрело у банка ВТБ 74,99 процента акций столичного клуба за один рубль. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ и опережает ближайшего преследователя на 5 очков. Ротенберг был президентом команды с 2013 по 2015 год.

– Долг пролонгирован. И он никому не мешает, – цитирует ТАСС Ротенберга.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3988728

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