Борис Ротенберг: "Динамо" навсегда останется в моем сердце"

Защитник Борис Ротенберг​, перешедший в последний день трансферного окна из "Динамо" в "Локомотив"​, выступил с обращением к болельщикам и работникам бело-голубых. 30-летний россиянин назвал переход в стан красно-зеленых новым вызовом.

- За пять с половиной лет, проведенных в "Динамо" (с перерывами на аренду), у меня были непростые периоды, но в памяти навсегда останутся только позитивные воспоминания, - приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга. - О том, какая замечательная атмосфера была в коллективе, как мы без поражений шли в Лиге Европы, как боролись за медали, как болельщики страстно поддерживали команду. Для меня важно, что звание мастера спорта я заслужил именно в "Динамо".

Мне не стыдно за свою игру в составе бело-голубых, за клубную статистику в матчах с моим участием. Те, кто меня хорошо знает, в курсе, что я всегда отдавал себя на сто процентов как в играх, так и на тренировках.

Хотел бы от всего сердца поблагодарить болельщиков "Динамо" за ту поддержку, которую я чувствовал все эти годы. Всех тренеров, футболистов, работников клуба за всё хорошее, что у нас было.

Сейчас я принял новый вызов. Мне приятно, что в "Локомотиве" заинтересованы во мне, сделали это предложение. Я буду рад выступать под началом такого отличного тренера, как Юрий Павлович Семин, прилагать все силы для успешного выступления новой команды. Но и "Динамо" навсегда останется в моем сердце.