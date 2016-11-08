Болельщиков "Шинника" призвали помочь с уборкой снега со стадиона перед игрой с "Волгарем"

Власти Ярославля призывают болельщиков "Шинника" помочь команде убрать снег со стадиона, где 9 ноября состоится матч 21-го тура ФНЛ с "Волгарем". Сегодня на уборку снега вышли главный тренер "Шинника" Александр Побегалов, депутат Олег Ненилин и заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

– Вниманию тех, кто любит родную команду "Шинник"! Приглашаем на снежную разминку! Завтра в 18:30 "Шинник" играет последний матч в этом году, – написал на своей странице в Facebook Лилеев. – Игра ответственная, но есть проблема – снежный циклон минувшей ночи засыпал стадион. В настоящий момент арена "Шинника" сплошь покрыта слоем снега толщиной не меньше 15-20 см.

Футбольный клуб "Шинник", руководство города и области обращаются ко всем болельщикам, любителям футбола и просто неравнодушным ярославцам – приходите и поддержите свою команду! Сегодня с 15:00 на стадионе около ФОКа будет работать пункт выдачи снегоуборочного инвентаря для всех желающих и горячий чай. Расчистим поле для игры все вместе!