Болельщики "Луча-Энергии" накормили футболистов, которые жалуются на невыплату зарплат

Болельщики "Луча-Энергии" накормили супом игроков, которые устроили протест перед матчем 21-го тура первенства ФНЛ с "Химками" (1:1). Данная встреча была задержана на 15 минут. Дальневосточники протестовали против невыплаты зарплат.

– Мы собрались за один день спонтанно, купили продуктов и поехали на базу. Футболисты не знали, – приводит "Р-Спорт" слова болельщицы Дарьи Муромской. – Когда они подъезжали на автобусе к базе, им только тогда сказали, что их ждут болельщики с едой. По их лицам было видно, что они в шоке и не ожидали такого

Мы накрыли столы, покормили их супом. Если честно, такой реакции на суп я в жизни не видела. Они так радовались, что можно поесть что-то жидкое. Они выпили чай с печеньками и фруктами. По их лицам было видно, что они довольны.

Там (на базе. – Прим. "СЭ") никто не готовит. Если я правильно помню, там работает всего одна конфорка, холодильники пусты, хотя есть футболисты, которые там живут из-за неоплаты квартиры. Мы очень удивились – из продуктов нашлась только соль. Даже достаточного количества посуды не было для команды. Это был крик души, чтобы наше правительство видело, что наши болельщики переживают за футболистов.

Утро началось не с кофе. Нищий "Луч" как символ бед ФНЛ