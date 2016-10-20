Болельщики "Кубани" собрали деньги на лечение ребенка

Матч 17-го тура первенства ФНЛ между "Кубанью" и "Балтикой" (1:1) стал благотворительным. Собранные средства от продажи билетов были направлены на лечение 13-летней Анны Тонких. Девочка, страдающая первичным иммунодефицитом и синдромом Ниймеген, нуждается в трансплантации костного мозга.

– Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые не остались равнодушными и откликнулись на призыв о помощи, – приводит официальный сайт краснодарской команды слова коммерческого директора "Кубани" Артема Иващенко. – Благодаря им мы собрали нужную сумму, и уже сегодня Аня Тонких улетает в Москву, где будет ожидать операцию в федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Также хочу выразить слова благодарности благотворительному фонду помощи детям "Край Добра". В лице руководства фонда мы приобрели надежных друзей, с которыми хотели бы и далее продолжать сотрудничество. Мы искренне рады, что нам вместе удалось осуществить мечту и Насти Левченко, которая уже перенесла трансплантацию костного мозга и победила болезнь. В прошедшую субботу был ее первый визит на стадион после выздоровления, и именно она вывела на поле капитана нашей команды Сергея Бендзя!