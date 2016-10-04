Болельщики "Кубани" опасаются банкротства клуба

Болельщики "Кубани" через обращение в социальной сети "ВКонтакте" обвинили руководство клуба в нынешних проблемах, а также призвали неранодушных к команде людей посещать матчи несмотря ни на что.

Текст обращения болельщиков:

"Как убивают "Кубань".

Дорогие наши подписчики!

Данный пост нужно было сделать давно, ведь Вы должны это знать.

Наш клуб, по всей видимости, ждет банкротство к январю 2017 года. Банкротство, а точнее, убийство "Кубани", идет по плану. Футболистам месяцами не платят зарплату, Дан Петреску и его штаб также еще ни разу ее не получали. При этом руководство клуба искренне верит в то, что все проблемы исходят именно от Дана, и хочет уволить румынского специалиста, соответственно, оно берет на себя обязательство выплатить неустойку. Однако, если клуб будет банкротом, Петреску не получит компенсации. Вот такая многоходовочка.

Грядущее назначение нового главного тренера – это всего лишь одно из действий руководства по отводу глаз. Такое же, как и внезапная любовь к гандбольному клубу "Кубань", который очень хорошо финансируется не только с помощью частных средств. В ближайшее время он начнет активную работу по привлечению болельщиков.

Руководство опять же всячески старается отвести взгляд неравнодушных к футбольной "Кубани" людей в другую плоскость. Всех нас интересует: зачем подписывать игроков, которым вы не намерены платить? Зачем рассказывать о согласовании этих трансферов с тренерским штабом, если все прекрасно знают, что вы сами выбирали футболистов? Помимо этого, есть "Краснодар" с новым стадионом, болельщики которого спокойно воспримут ликвидацию нашего клуба. А переметнувшиеся болельщики погрустят немного под песню "Ностальжи" и будут так же яро болеть за "Краснодар". Понятно, что так будет лучше для руководства, не правда ли?

Преданных болельщиков, как наши подписчики, становится все меньше на стадионе, и, тем более, когда "Кубань" играет в ФНЛ. Многие из вас видят, к чему все идёт, и просто теряют интерес к футболу.

Сейчас на матчи ФНЛ ходит всего несколько тысяч человек. Каждый матч в глазах этих людей видна любовь к "Кубани", несмотря на происходящее вокруг клуба. На лицах отражаются все переживания и какая-то обречённость.

Мы понимаем, что вся ситуация вокруг "Кубани" не располагает к походу на стадион, но наиболее душевной атмосферы на стадионе вспомнить трудно. Знайте, именно такой низкой посещаемости и падения интереса к клубу добивалось наше руководство!

Так давайте же им покажем, что "Кубань" для нас больше, чем слово! В нашем паблике 50 тысяч подписчиков. Мы искренне Вас всех просим: находите время в любую погоду заполнять стадион! Покажите, что мы не смиримся с банкротством клуба!

Сейчас ходить на матчи "Кубани" – это не модно, как еще 2 года назад. Но сейчас это искренне. И в самый сложный этап жизни нашего клуба мы все должны сплотиться и быть рядом!". (Екатерина ПОТАПОВА)