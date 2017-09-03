Болельщики "Крыльев" после матча с "Оренбургом" подрались с полицией

Болельщики "Крыльев Советов" подрались с сотрудниками полиции после матча первенства ФНЛ против "Оренбурга" (2:3). Инцидент произошел вечером 2 сентября на стадионе "Газовик".

- "По окончании матча болельщики футбольного клуба "Крылья Советов" из-за поражения в игре своей команды стали нарушать общественный порядок, в связи с чем сотрудники регионального УМВД и управления Росгвардии пытались пресечь противоправные действия жителей Самарской области. Однако трое болельщиков, не желая подчиниться законным требованиям стражей порядка, нанесли им множественные удары, причинив последним телесные повреждения, - цитирует "Р-Спорт" помощника руководителя СК РФ по Оренбургской области Анжелику Линькову.

Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Двое болельщиков из трех задержаны и им предъявлены обвинения. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение третьего участника происшествия.