Болельщик "Енисея" погиб в драке с фанатами "Сибири"

Болельщик "Енисея" Эдуард Самышкин погиб в драке с фанатами "Сибири" после матча 24-го тура ФНЛ между новосибирским клубом и "Ротором" (1:0), который прошел 18 ноября. Причиной конфликта стала отобранная у красноярцев в сентябре футбольная атрибутика.

Отмечается, что конфликт начался в конце сентября, когда на матче "Томь" – "Енисей" (1:1) группа новосибирских фанатов на загородной трассе остановила два автобуса с красноярцами, отобрала у них флаги и баннеры и сильно избила. Развязка произошла в Новосибирске 18 ноября, когда красноярцы встретились с новосибирцами, чтобы обсудить возврат баннеров.

– Мы поехали в Новосибирск, потому хотелось вернуть баннеры, – цитирует НГС болельщика "Енисея". – За полчаса сообщили о приезде. Новосибирцы несколько раз переносили место встречи, в итоге выбрали какое-то спортивное сооружение. Мы чуем что-то неладное, новосибирцы утверждают, что все хорошо, жмут руки после окончания игры, говорят: "Какие парни молодцы, что приехали – мы вас так долго ждали". И тут из-за их спин вылетают человек 20 спортсменов, идет жесткое добивание. И новосибирцы, которые жали руки, говорят: "Что, черти, думали, мы с вами какие-то дела будем решать?".

В этой драке погиб 30-летний Эдуард Самышкин, ему пробили висок и сломали шейные позвонки. Информацию по данному инциденту уточняет Следственный комитет Новосибирской области.