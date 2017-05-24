Болельщица "Шинника" - "Мисс ФНЛ"-2017. ФУТБОЛ - ФНЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
00:33 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Болельщица "Шинника" - "Мисс ФНЛ"-2017

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В Москве завершился конкурс "Мисс ФНЛ"-2017. В финале приняли участие 19 девушек. Вице-мисс стала Екатерина Полянина ("Енисей"). Победительницей конкурса признали болельщицу "Шинника" Карину Сулейманову.

Отметим, что среди членов жюри был главный редактор "Спорт-Экспресс" Максим Максимов

Вечер Футбольной национальной лиги прошел в присутсвии первых лиц организации, руководителей клубов, тренеров и футболистов. Лучший бомбардир ФНЛ Кирилл Панченко получил специальный приз. (Сергей АСТАХОВ)

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