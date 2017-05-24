Болельщица "Шинника" - "Мисс ФНЛ"-2017

В Москве завершился конкурс "Мисс ФНЛ"-2017. В финале приняли участие 19 девушек. Вице-мисс стала Екатерина Полянина ("Енисей"). Победительницей конкурса признали болельщицу "Шинника" Карину Сулейманову.
Отметим, что среди членов жюри был главный редактор "Спорт-Экспресс" Максим Максимов.
Вечер Футбольной национальной лиги прошел в присутсвии первых лиц организации, руководителей клубов, тренеров и футболистов. Лучший бомбардир ФНЛ Кирилл Панченко получил специальный приз. (Сергей АСТАХОВ)
Мисс ФНЛ-2017 - Мисс Шинник pic.twitter.com/wRzTKvIy0P– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 23 мая 2017 г.