Биджиев, выведший "Авангард" в финал Кубка России, покидает клуб

"Авангард" не будет продлевать контракт с главным тренером Хасанби Биджиевым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Специалист принял курян в 2017 году. В сезоне-2017/18 "Авангард" занял 11-е место в ФНЛ, а также впервые в истории дошел до финала Кубка России, где уступил "Тосно" (1:2).

"Хасанби Биджиев покидает курский "Авангард". Трудовой контракт закончился, стороны решили его не продлевать. Клуб желает успехов в дальнейшей карьере, благодарит за работу и выход "Авангарда" в исторический для клуба финал Кубка России по футболу", - сообщили в пресс-службе.