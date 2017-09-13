Биджиев возглавил курский "Авангард", Чугайнов вошел в его тренерский штаб

Курский "Авангард" на официальном сайте объявил о назначении Хасанби Биджиева главным тренером команды. Последним местом работы 51-летнего специалиста был нальчикский "Спартак".

Старшим тренером стал Игорь Чугайнов, который раньше работал в "Химках", "Торпедо", "Соколе" и нальчикском "Спартаке". В штабе Биджиева останется бывший главный тренер "Авангарда" Игорь Беляев.

Напомним, что Беляев 6 августа подал в отставку, в последних двух турах он руководил командой в статусе исполняющего обязанного главного тренера.

"Авангард" занимает 11 место в турнирной таблице ФНЛ после 13 туров. Следующий матч команда проведет 16 сентября против "Ротор-Волгограда".