Баляйкин, Чуперка и Голышев покинули "Томь", Гвинейский на просмотре в "Спартаке-2"

Полузащитник "Томи" Никита Гвинейский может продолжить карьеру в "Спартаке-2", сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Руслана Киселева. У игрока закончился контракт, и он находится на просмотре в дубле красно-белых. "Томь" покинули Евгений Баляйкин, Валерий Чуперка и Павел Голышев, у которых также истекли сроки соглашений.

- У Чуперки, Баляйкина, Голышева закончились контракты, они свободные агенты и сами ищут себе работу, - цитирует ТАСС Киселева. - Мы, может быть, и хотели бы оставить их в своей команде, но сейчас мы даже не можем регистрировать новых игроков из-за запрета со стороны Российского футбольного союза. Осипов, мягко говоря, не готов для ФНЛ, да, он играл в РФПЛ, но это была необходимость, сейчас на его позиции есть игроки сильнее. У Гвинейского закончился контракт, и он поехал на смотрины в "Спартак-2".

Также Киселев отметил, что Антон Митирев находится на просмотре у новичка премьер-лиги "СКА-Хабаровска". По данным агентства, туда же на просмотр отправился Баляйкин. Голышев же находится в расположении "Крыльев Советов".

"Томь", напомним, заняла последнее место в чемпионате России и вылетела в ФНЛ.