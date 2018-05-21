"Балтику" может возглавить Василенко

Сегодня, 21 мая, стало известно, что "Балтика" не будет продлевать контракт с главным тренером команды Игорем Черевченко. Под его руководством команда заняла пятое место в ФНЛ, не попав в "стыки".

По информации "СЭ", новым наставником калининградцев может стать Олег Василенко. Последним клубом 44-летнего специалиста был литовский "Тракай". Ранее он работал в "Урале", "Анжи" и "Сочи".