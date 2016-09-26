"Балтика" в меньшинстве сыграла вничью с "Химками"

Встреча 14-го тура первенства ФНЛ между "Балтикой" и "Химками" завершилась вничью - 0:0. На 67-й минуте встречи защитник калининградцев Владислав Крючков был удален с поля, оставив свою команду в меньшинстве.

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ФНЛ

14-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Химки" - 0:0

"Балтика": Вамбольт, Крючков, Зимулька, Марущак, Каленкович, Родионов (Славнов, 56), Помогаев (Тимофеев, 72), Елисеев (Почивалин, 79), Суханов, Цимбал, Сердюк (Подбельцев, 53).

"Химки": Исупов, Заика, Малания, Ярковой, Шумских, Лапин, Петрусев (Кузьмичев, 67), Казаев, Гащенков (Губерац, 58), Сикорски (Мостовой, 85), Ахба (Тюнин, 46).

Предупреждения: Казаев, 29. Гащенков, 34. Крючков, 44. Славнов, 90+1.

Удаление: Крючков (Балтика), 67.

Судья: НЕДВИЖАЙ (Ставрополь).

26 сентября. Калининград. Стадион "Балтика".