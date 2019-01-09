"Балтика" в ближайшие дни объявит имя нового главного тренера

"Балтика" в ближайшие дни объявит о назначении нового главного тренера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее руководство калининградцев расторгло контракт с главным тренером команды Игорем Ледяховым.

"Руководство футбольного клуба "Балтика" практически в ближайшие дни объявит имя нового главного тренера. В настоящий момент рассматривается узкий круг кандидатов, имя которых по морально-этическим соображениям не будет разглашаться. В настоящий момент идут собеседования и предметные переговоры. Не исключено, что даже завтра будет объявлено имя нового главного тренера клуба", - говорится в сообщении клуба.

"Балтика" после 24 туров занимает 16-е место в Олимп-ФНЛ, набрав 25 очков и находясь в зоне вылета.