"Балтика" уступила "Тамбову" в матче 2-го тура ФНЛ в первом матче на стадионе "Калининград" после ЧМ-2018

"Балтика" на своем поле проиграла "Тамбову" в матче 2-го тура ФНЛ со счетом 1:2. В составе гостей дублем отметился форвард Сенин Себаи, у хозяев отличился нападающий Владимир Дядюн.

РОССИЯ. ФНЛ - 2018/2019

2-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Тамбов" (Тамбов) - 1:2 (0:1)

Голы: Себаи, 25 (0:1). Себаи, 77 (0:2). Дядюн, 88 (1:2).

"Балтика" (Калининград): Помазан, Буйволов, Крючков, Тишкин (Магаль, 81), Ходжаниязов, Дзаламидзе (Каленкович, 55. Таказов, 87), Касаев, Пугин (Григорьев, 55), Торбинский, Шешуков, Дядюн.

"Тамбов" (Тамбов): Вавилин, Овсиенко, Горбатюк, Рыбин, Шляков, Галиулин (Килин, 66), Чернышов, Мурнин (Чуперка, 66), Кашчелан, Себаи (Мамтов, 81), Аппаев (Часовских, 86).

Предупреждения: Шляков, 26. Торбинский, 59. Мурнин, 60. Дядюн, 66. Ходжаниязов, 90+1. Мамтов, 90+1.

Судья: ВОЛОШИН (Смоленск).

22 июля. Калининград. Стадион "Калининград".