"Балтика" уступила "Химкам"

Матч 16-го тура ФНЛ "Химки" – "Балтика" завершился победой хозяев поля – 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Александр Радченко.
Первенство России
ФНЛ
16-й тур
"Химки" – "Балтика" (Калининград) – 1:0 (0:0)
Гол: Радченко, 49.
"Химки": Исупов, Лапин (Петрусев, 76), Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов, Яковлев, Радченко (Титов, 90+2), Дворников (Кузьмичев, 38. Горячев, 80).
"Балтика": Помазан, Тимошин, Каленкович, Логашов, Почивалин (А.Джалилов, 46), И.Джалилов, Свежов (Скопинцев, 46), Шешуков, Чуперка, Себаи (Шевчук, 75), Касьян.
Предупреждения: Каленкович, 52. Чуперка, 79. Шешуков, 81. Шумских, 90+2.
Судья: Чебан (Москва).
30 сентября. Химки. Стадион "Новые Химки".