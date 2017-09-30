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17:56 | Футбол — ФНЛ

"Балтика" уступила "Химкам"


Матч 16-го тура ФНЛ "Химки""Балтика" завершился победой хозяев поля – 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Александр Радченко.

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16-й тур

"Химки" – "Балтика" (Калининград) – 1:0 (0:0)

Гол: Радченко, 49.

"Химки": Исупов, Лапин (Петрусев, 76), Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов, Яковлев, Радченко (Титов, 90+2), Дворников (Кузьмичев, 38. Горячев, 80).

"Балтика": Помазан, Тимошин, Каленкович, Логашов, Почивалин (А.Джалилов, 46), И.Джалилов, Свежов (Скопинцев, 46), Шешуков, Чуперка, Себаи (Шевчук, 75), Касьян.

Предупреждения: Каленкович, 52. Чуперка, 79. Шешуков, 81. Шумских, 90+2.

Судья: Чебан (Москва).

30 сентября. Химки. Стадион "Новые Химки".

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