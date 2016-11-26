"Балтика" сыграла вничью с "Зенитом-2" и продлила безвыигрышную серию до 22 матчей

"Зенит-2" и "Балтика" сыграли вничью в матче 24-го тура первенства России в ФНЛ. Питерский клуб завершает вничью уже 11-й поединок, больше ничьих только у "Сокола" (12). "Балтика", стартовавшая в турнире с двух побед, не может выиграть уже 22 матча подряд.

Первенство России

ФНЛ

24-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград) - 1:1 (0:1)

Голы: Елисеев, 40 (0:1). Долгов, 57 (1:1).

"Зенит-2": Бабурин, Йованович, Мустафин (Костин, 68), Мильдзихов, Зуев, Ящук (Долгов, 46), Исаев, Зырянов, Евсеев (Саламатов, 60), Гасилин, Проничев (Зиньковский, 76).

"Балтика": Вамбольт, Почивалин, Каленкович (Сармонт, 77), Марущак, Тимофеев, Зимулька, Елисеев (Соломатин, 87), Родионов, Цимбал (Славнов, 66), Суханов, Сердюк (Подбельцев, 61).

Предупреждения: Марущак, 26. Зуев, 87. Сармонт, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).