"Балтика" сыграла вничью с "Сочи", продлив безвыигрышную серию до шести матчей

"Балтика" дома сыграла вничью с "Сочи" в домашнем матче шестого тура Олимп-Первенства ФНЛ со счетом 2:2. У хозяв отличился Алексей Пугин (81-я минута), защитник сочинцев Игорь Юрганов отметился автоголом. У гостей забивали Иван Миладинович (22) и Игорь Горбунов (50).

Калининградская команда не может победить в шестой игре турнира подряд. Команда с тремя очками занимает 18-е место в турнирной таблице.

В других встречах "Краснодар-2" обыграл "Чертаново" (3:1) "Сибирь" - "Факел" (1:0). "Краснодар-2" набрал 14 очков и стал лидером турнирной таблицы.