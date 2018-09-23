"Балтика" с минимальным счетом обыграла "Зенит-2"

"Балтика" с минимальным счетом выиграла у "Зенита-2" в матче 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Единственный гол встречи на счету у Максима Тишкина.

"Балтика" с очками на месте, "Зенит-2" с очками на строчке.

Олимп - ФНЛ

13-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:1)

Гол: Тишкин, 14.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк (Пенчиков, 81), Скроботов, Терентьев, Бугриев, Богаев, Иванов, Соловейчик (Макеев, 36), Камышев, Прудников, Воробьев (Кириллов, 63).

"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин, Плиев, Буйволов, Каленкович (Магаль, 85), Таказов, Григорьев, Касаев, Дмитриев, Шешуков, Дядюн (Погребняк, 73).

Предупреждения: Касаев, 50. Кириллов, 77.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

23 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

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