"Балтика" реализовала все билеты на матч-открытие стадиона в Калининграде

"Балтика" реализовала все билеты на матч 38-го тура ФНЛ с "Тюменью", который пройдет в рамках открытия стадиона "Калининград" 12 мая. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Болельщики могли приобрести билеты в кассах стадиона и в клубном магазине. От онлайн-продаж в этот раз решили отказаться, чтобы присечь появление подделок и бороться со спекулянтами. Ожидается, что в будущем болельщики смогут купить билеты в интернете.

Ранее "Балтика" уже провела два тестовых матча на новом стадионе с частично закрытыми трибунами.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе "Екатеринбург" пройдет четыре матча группового этапа: Хорватия – Нигерия, Сербия – Швейцария, Испания – Марокко и Англия – Бельгия.