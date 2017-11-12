"Балтика" разгромила "Спартак-2" со счетом 6:0

Матч 23-го тура ФНЛ между "Балтикой" и "Спартаком-2" завершился крупной победой хозяев поля – 6:0. Отметим, что на минувшую игру в заявку красно-белых были внесены лишь 15 футболистов.
"Балтика" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков. "Спартак-2" располагается на 10 месте с 30 очками.
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23-й тур
"Балтика" (Калининград) – "Спартак-2" (Москва) – 6:0 (3:0)
Голы: Скопинцев, 7 – с пенальти (1:0). Крючков, 20 (2:0). Себаи, 25 (3:0). Скопинцев, 56 (4:0). Кобялко, 88 (5:0). Шевчук, 90+4 – с пенальти (6:0).
"Балтика": Помазан, Каленкович (Почивалин, 24), Крючков, Логашов, Джалилов, Свежов, Чуперка, Шешуков (Дмитриев, 46), Скопинцев, Касьян (Шевчук, 61), Себаи (Кобялко, 57).
"Спартак-2": Терешкин, Сокол, Хомуха, Красильниченко, Щербаков, Полубояринов, Цыганков, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий, Давыдов.
Судья: Москалев (Воронеж).
12 ноября. Калининград. Стадион "Балтика".
shpasic
читалось.))
19:06
реал курит,свиньи рулят
да. это новость дня.мини свинарня обосралась.
18:50
foreverCSKAforever
Молодцы калининградцы. Основную команду спартачей так обыгрывать ладно, а вот бакланов опережать на две позиции в турнирной таблице по итогам чемпа, как в 1995-ом, очень Балтике желаю в ближайшее время.
18:22
titan2313
Спартак-2 играл в ослабленном составе, многие в сборной. Проигрыш 0-6 Балтике показывает, что "талантливая" молодёжь может играть только со сверстниками, а не с мужиками!
18:13
resifi
Браво земляки!!!! Надеюсь скоро и основную команду спартачей так обыгрывать будете!!
18:09