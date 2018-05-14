"Балтика" рассчитывает получить лицензию РФС до конца мая

Гендиректор "Балтики" Тимур Лепсая подчеркнул, что клуб не имеет серьезных проблем и намерен получить лицензию РФС до конца мая. Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин в понедельник сообщил, что ряд клубов, в число которых входит "Балтика", не получили лицензию РФС на следующий сезон. Калининградцы по итогам сезона заняли пятое место в ФНЛ.

- Есть технические вопросы, которые решаются, но это чисто технические решения, никаких проблем нет, и до конца мая мы лицензию получим, - цитирует ТАСС Лепсаю. - Это будет происходить в рамках апелляции, и мы понимали существование тех маленьких вопросов, которые есть. Они решаются, просто до сегодняшнего дня успели решить не все технические нюансы, ничего страшного там нет, мы спокойно работаем. Надо понимать, что это не мы одни не получили лицензию, есть проблемы даже у клубов РФПЛ.

Кроме "Балтики", лицензию РФС не получили клубы ФНЛ "Кубань" и "Волгарь", вылетевшие в ПФЛ "Луч-Энергия" и "Факел", а также клубы РФПЛ "Амкар" и "Ростов" и вылетевший в ФНЛ "Тосно".

Клубы, получившие отказ в получении лицензий, имеют право на подачу апелляции в течение двух недель, после чего в конце мая состоится повторное заседание отдела по лицензированию РФС.