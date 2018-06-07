"Балтика" продлила контракт с Шешуковым

"Балтика" объявила о продлении контракта с 35-летним капитаном команды Александром Шешуковым. Хавбек будет выступать за команду еще один год.



- Наш клуб еще на один год продлил контракт с капитаном команды, одним из самых титулованных игроков ФНЛ - Александром Шешуковым, - говорится в сообщении на официальном сайте калининградского клуба.



В прошедшем первенстве ФНЛ Шешуков провел 28 матчей и забил 2 мяча.