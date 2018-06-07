17:27 | Футбол — ФНЛ

"Балтика" продлила контракт с Шешуковым


"Балтика" объявила о продлении контракта с 35-летним капитаном команды Александром Шешуковым. Хавбек будет выступать за команду еще один год.

- Наш клуб еще на один год продлил контракт с капитаном команды, одним из самых титулованных игроков ФНЛ - Александром Шешуковым, - говорится в сообщении на официальном сайте калининградского клуба.

В прошедшем первенстве ФНЛ Шешуков провел 28 матчей и забил 2 мяча. 

 

 

Дополнительная информация

http://www.fc-baltika.ru/news/kapitan-ostayotsya-v-baltike

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