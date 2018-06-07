"Балтика" продлила контракт с Шешуковым

"Балтика" объявила о продлении контракта с 35-летним капитаном команды Александром Шешуковым. Хавбек будет выступать за команду еще один год.
- Наш клуб еще на один год продлил контракт с капитаном команды, одним из самых титулованных игроков ФНЛ - Александром Шешуковым, - говорится в сообщении на официальном сайте калининградского клуба.
В прошедшем первенстве ФНЛ Шешуков провел 28 матчей и забил 2 мяча.
КАПИТАН ОСТАЁТСЯ В "БАЛТИКЕ"– ФК Балтика (@fcbaltika) 7 июня 2018 г.
Александр Шешуков проведет в нашем клубе третий сезон https://t.co/vO7KV17Zdx#БалтикаНавсегда pic.twitter.com/7Fr5BJTBVc